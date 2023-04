Jasmin Tawil hat das Sorgerecht für ihren Sohn verloren!

Jasmin Tawil (40) gibt Neuigkeiten über ihren Sohn. Die einstige GZSZ-Darstellerin hatte mit ihrem Sohn Ocean Malik jahrelang in Costa Rica gelebt. Doch vor wenigen Wochen wurde sie verhaftet und anschließend in eine Psychiatrie gebracht. Während die Schauspielerin nach ihrer Entlassung nach Deutschland flog, blieb der Kleine in der Wahl-Heimat im Kinderheim. Nun offenbarte Jasmin: Ihr wurde sogar das Sorgerecht entzogen.

Das verrät die 40-Jährige in ihrer Instagram-Story. "Deutschland hat mir gemeinsam mit Costa Rica das Sorgerecht entzogen", beginnt Jasmin zu berichten. "Also aktuell habe ich überhaupt gar kein Sorgerecht", fügt sie hinzu und erklärt, dass es deshalb aktuell nicht möglich sei, ihren Sohn aus dem Kinderheim in Costa Rica rauszuholen.

Erst vor wenigen Tagen schilderte sie emotional, wie sehr ihr die Trennung von ihrem Kleinen zusetze: "Es tut jede Minute weh. Ein Dreijähriger braucht seine Mama. Besonders nach allem, was passiert ist. Ich habe ihm versprochen, ihn nie wieder alleine zu lassen."

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil im Jahr 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean

