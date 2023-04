Malheur: Ben Fodens Frau bleicht ihrer Tochter (2) die Haare

Da ist der Frau von Rugby-Spieler Ben Foden (37) wohl ein kleines Missgeschick passiert! Ben und seine Partnerin Jackie Smith Foden gaben sich 2019 das Jawort. 2020 kam dann die erste gemeinsame Tochter Farrah auf die Welt. Vor Kurzem verbrachte die kleine Familie einen Urlaub auf den Bahamas. Neben Spiel und Spaß wollte die Blondine ihrer Tochter die Haare etwas heller färben. Statt zu Zitronensaft griff sie allerdings zum Bleichmittel!

In ihrer Instagram-Story erzählte sie von ihrer Panne. "Habe ich meinem Kind auf den Bahamas versehentlich Peroxid ins Haar getan, weil ich dachte, es sei nur Zitronensaft und nun hat sie rot-braune Haare? Ja. Ja, das habe ich", scherzte sie in einem der Videos. Nach dem Versehen der Mama saß die 2-Jährige in einem Friseurstuhl und ließ den Fehler wieder richten.

Aus erster Ehe mit Una Healy hat Ben schon zwei weitere Kinder. Nachdem ein Fan in den sozialen Netzwerken fragte, ob er sich weitere Kinder wünsche, bestätigte der Sportler dies. "Ich denke, das liegt an Jackie, aber mindestens ein weiteres Kind, um die Bande zu vervollständigen, wäre schön", antwortete er.

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden bei einem Rugby-Spiel

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden, 2020

