Ben Foden teilt erste Schnappschüsse seiner kleinen Tochter

Ben Foden (38) gibt Einblicke in sein Familienglück! Anfang des Jahres ist der Rugby-Profi zum vierten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Jackie durfte er eine Tochter, die kleine Olympia Halcyon, auf der Welt willkommen heißen. Die Geburt war ziemlich dramatisch – Jackie hatte dabei viel Blut verloren. Mittlerweile sind aber alle wohlauf und genießen die Zeit mit ihrem neuen Familienmitglied. Jetzt zeigt Ben auch endlich die ersten Bilder seiner Tochter!

Auf Instagram veröffentlichte der 38-Jährige und seine Frau mehrere Fotos, die sie gemeinsam mit Olympia zeigen. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Ben der Kleinen im Krankenhaus die Flasche gibt und sie liebevoll anlächelt. Ein weiteres zeigt das Mädchen beim ersten Kennenlernen mit seiner Schwester Farrah. "Wir sind so sehr verliebt", schwärmte Jackie.

Ben und Jackie leben mit ihren zwei gemeinsamen Töchtern in den USA. Mit seiner Ex-Frau Una Healy (42) teilt der Sportler außerdem die Kinder Aoife und Tadhg, die jedoch bei der Sängerin in Irland leben. Demnach haben sie auch noch nicht ihr jüngstes Geschwisterchen kennengelernt, was sich aber im Sommer ändern soll. Das Co-Parenting mit seiner Verflossenen läuft trotz der Entfernung ziemlich gut. "Ich schätze es sehr, wie sehr sie die Zügel bei Aoife und Tadhg in die Hand nimmt", hatte Ben vor wenigen Tagen im Interview mit OK! verraten.

Anzeige

Instagram / ben_foden Ben Fodens Töchter

Anzeige

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden und Tochter Farrah, 2022

Anzeige

Getty Images Ben Foden und Una Healy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de