Ein Mädchen: Rugby-Star Ben Foden ist wieder Vater geworden

Ben Foden (38) darf ein neues Familienmitglied willkommen heißen. Zusammen mit seiner Frau Jackie hat der ehemalige Rugby-Spieler bereits eine kleine Tochter. Im Oktober vergangenen Jahres überraschten die beiden mit süßen Neuigkeiten: Sie werden wieder Eltern. Für den Sportler und seine Liebste ein echter Segen, denn 2022 hatte Jackie gleich drei Fehlgeburten erlitten. Doch nun gibt es Grund zur Freude: Bens Baby ist endlich auf der Welt!

Das bestätigt Ben selbst gegenüber Ok!. Das kleine Mädchen soll bereits am 9. Januar zur Welt gekommen sein. "Olympia – oder wie wir sie nennen: Pia – ist das Ebenbild ihrer Mutter. Ich habe unglaubliches Glück", schwärmt der 38-Jährige. Jackie habe aus Sorge mit der Geburt so lange gewartet wie möglich, aber auf Anraten der Ärzte sei der 9. Januar das längstmögliche Datum gewesen: "Rückblickend bin ich froh, dass ich nicht länger gewartet habe."

Da Jackie aufgrund einer sogenannten Nabelschnurinsertion immer mit einer Risikoschwangerschaft rechnen muss, sei sie umso dankbarer. Die Krankheit, bei der die Nabelschnur auf der falschen Seite sitzt, ist der Grund für die Fehlgeburten. "Es ist schwer, sich keine Hoffnungen zu machen, wenn man unbedingt ein Baby will", erklärt Jackie offen. Aber bei der kleinen Olympia sei alles gut gegangen, weil man sie schnell auf Nahrungsergänzungsmittel umgestellt und ihre Blutwerte überwacht habe.

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden bei einem Rugby-Spiel

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden, 2020

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden

