Schlimme Geburt: Rugby-Star Ben Fodens Frau verlor viel Blut

Jackie Foden hat viel durchgemacht. Die Blondine und ihr Mann, der ehemalige Rugbyspieler Ben Foden (38), sind 2020 Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Die kleine Farrah sollte kein Einzelkind bleiben: Jackie wurde wieder schwanger, erlitt aber drei Fehlgeburten. Nach den schweren Rückschlägen hat es dann jedoch endlich geklappt. Ben und Jackie durften vor wenigen Wochen ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen. Die Geburt war aber wohl ziemlich schlimm.

Im Interview mit OK! verriet Jackie, dass ihr Töchterchen Olympia Halcyon am 9. Januar per Kaiserschnitt geholt wurde. Im Zuge dessen hatte es aber einige Komplikationen gegeben. "Mein Blutdruck fiel immer wieder rapide ab und ich verlor eine Menge Blut. An einem Punkt fühlte ich mich wirklich seltsam und bekam einen Tunnelblick. Ich spürte einen sehr starken Druck auf meiner Brust und sah ein Licht", erinnerte sich die 39-Jährige. Die Hälfte des Krankenhaus-Teams hätte ihr Baby und die andere Hälfte sie untersucht. "Ich musste mich danach auch ständig übergeben", erinnert sich die Sportler-Gattin.

Ben hatte ihr währenddessen zur Seite gestanden und die Angst genommen. "Ich wusste einfach, dass alles gut werden würde, weil ich Ben und meine Familie bei mir hatte. Ben, meine Mutter und mein Stiefvater waren alle im Zimmer, als ich entbunden habe", zeigte sich Jackie erleichtert.

Anzeige

Getty Images Ben Foden, Sportler

Anzeige

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden und Tochter Farrah, 2022

Anzeige

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de