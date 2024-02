Ben Foden ist wieder Vater geworden: Was hält Ex Una davon?

Wie kommt Ben Fodens (38) Babyglück bei seiner Ex an? Von 2012 bis 2018 war der ehemalige Rugby-Profi mit der irischen Sängerin Una Healy (42) verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder, Aoife und Tadhg, hervor. Mittlerweile ist Ben sogar Vierfachpapa: Seine Frau Jackie brachte Anfang des Jahres ihre zweite gemeinsame Tochter zur Welt. Doch was hält Una eigentlich davon?

Ben und Una pflegen trotz ihrer Trennung ein gutes Verhältnis zueinander. Im Interview mit OK! plauderte der Sportler aus, dass seine Ex sehr positiv auf den neuen Familienzuwachs reagiert habe: "Sie freut sich wirklich, dass wir ein weiteres Baby in der Familie willkommen heißen konnten." Die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder laufe sehr gut. "Wenn ich ein weiteres Baby bekomme, wird sich daran nichts ändern. Ich schätze es sehr, wie sehr sie die Zügel bei Aoife und Tadhg in die Hand nimmt", schwärmte der 38-Jährige von der The-Saturdays-Musikerin, die mit den beiden in Irland lebt.

Bens älterer Nachwuchs ist für gewöhnlich im Sommer und über Weihnachten für mehrere Wochen bei ihm in den USA. Bis Aoife und Tadhg ihre Schwester Olympia Halcyon kennenlernen, dauert es also noch eine Weile. "Sie haben sich noch nicht persönlich getroffen. Wir haben aber schon ein paar Mal per FaceTime und Telefon miteinander gesprochen", verriet der gebürtige Brite.

Anzeige

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden und Tochter Farrah, 2022

Anzeige

Instagram / unahealy Una Healy, Influencerin

Anzeige

Getty Images Una Healy und Ben Foden um Oktober 2016 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de