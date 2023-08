Ben Fodens Tochter Farrah (3) hat sich den Knöchel gebrochen

Aus Spaß wurde Ernst. 2019 waren der Rugby-Star Ben Foden (38) und seine Frau Jackie vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. Ein Jahr später wurde ihr Liebesglück dann durch die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Farrah Abra gekrönt. Aktuell verbringt die kleine Familie ihren Sommerurlaub in New York City – und dort musste Farrah nun ins Krankenhaus gebracht werden!

In seiner Instagram-Story teilt der 38-Jährige jetzt ein Bild seiner kleinen Tochter mit einem rosafarbenen Gips am rechten Bein. "Was wäre ein Sommerurlaub ohne einen Besuch in der Notaufnahme", schreibt der zweifache Papa und fügt hinzu: "Ein winziger Haarriss im Knöchel bedeutet also einen Gips bis zum Oberschenkel für Kleinkinder." Die Verletzung habe sich die Kleine bei einem Sprung in ein Schaumstoffbecken zugezogen.

Farrahs Mama Jackie schildert den Vorfall genauer auf ihrem Profil: "Sie sprang hinein und ihr Fuß schlug auf dem Boden in der Grube auf, die nicht gepolstert war." Für sie sei es "unfassbar", dass ein Kleinkind über einen so langen Zeitraum in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist.

Anzeige

Instagram / ben_foden Farrah Abra Foden im August 2023

Anzeige

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden und Tochter Farrah, 2022

Anzeige

Instagram / ben_foden Ben Foden mit Ehefrau Jackie Smith Foden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de