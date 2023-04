Möchte Chris Evans etwa den nächsten James Bond spielen?

Könnte Chris Evans (41) der nächste James Bond werden? Wer Daniel Craigs (55) Nachfolge als beliebter Geheimagent antreten wird, sorgte im letzten Jahr für große Diskussionen. Genügend Filmerfahrung würde der Marvel-Star zumindest schon einmal mitbringen. Vor allem ist der "Sexiest Man Alive" des vergangenen Jahres für seine Rolle als Captain America bekannt. Könnte nun ein weiteres großes Franchise auf den Schauspieler warten? Chris würde nämlich gerne bei "James Bond" mitspielen – allerdings nicht in der Hauptrolle.

In einem YouTube-Format von Wired werden der Hottie und sein "Ghosted"-Co-Star Ana de Armas (34) danach gefragt, wen sie sich denn als den nächsten Bond vorstellen könnten. "Ich mache es", platzt es in dem Clip ungehalten aus dem 41-Jährigen heraus. Doch Chris habe die Frage falsch verstanden. "Ich dachte, du fragst nach dem nächsten Bond-Girl", lacht er. Davor wurde nämlich über Anas Rolle in dem letzten Film der Reihe gesprochen und ob sie sich als Bond-Girl identifiziere.

Letztendlich beantworten die Schauspieler jedoch die eigentlich gestellte Frage. "Ich finde, Paul Mescal (27) sollte derjenige sein", gibt die gebürtige Kubanerin zu. Chris sehe dagegen eher den heiß gehandelten Aaron Taylor-Johnson (32) in der Rolle des nächsten James Bond.

Getty Images Chris Evans im September 2019

Getty Images Chris Evans und Ana de Armas bei der Premiere von "Ghosted"

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei der Premiere von "Bullet Train"

