Daniel Craig macht seinem Bond-Nachfolger eine klare Ansage

Insgesamt fünfmal war Schauspieler Daniel Craig (54) in die Kultrolle des Agenten James Bond geschlüpft. Mit dem neuesten Film "James Bond: Keine Zeit zu sterben", der vor zwei Jahren im Kino gelaufen war, hatte sich der Brite von der Rolle verabschiedet. Derzeit wird wild um einen möglichen Nachfolger des berühmtesten Geheimagenten der Welt diskutiert. Diesen brutalen Rat gab Daniel nun seinem Erbfolger mit auf den Weg!

In einem Interview mit Magic Radio wurde dem Schauspieler die Frage aller Fragen gestellt. Doch wer denn genau den nächsten Bond spiele, wisse Daniel auch nicht. So leicht wollte sich Moderator Ronan Keating (45) jedoch offenbar nicht abspeisen lassen und fragte den "Knives Out"-Star, was es denn brauche, um in die Rolle von 007 zu schlüpfen. "Sei nicht scheiße!", machte der 54-Jährige seinem Nachfolger scherzhaft klar.

Auch wenn es noch in den Sternen steht, wer denn wirklich der nächste James Bond wird, so hatte Produzent Michael G. Wilson laut Deadline den Fans bereits einen Anhaltspunkt gegeben. Er habe verraten, dass der neue 007-Darsteller eine gewisse Erfahrung mitbringen solle. "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir", hatte er sich geäußert. Hoch im Rennen sind bei den Fans derzeit Aaron Taylor-Johnson (32) und Henry Cavill (39).

Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2019

