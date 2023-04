Nach Schlaganfall: Wie sieht Coupleontour-Inas Alltag aus?

Ina vom YouTube-Duo Coupleontour gibt Einblicke in ihren Tagesablauf. Die Influencerin hatte im Juli des vergangenen Jahres einen schweren Schlaganfall erlitten. Nach mehreren Operationen ist sie auf dem Weg der Besserung. Sie kann sogar wieder fast komplett alleine laufen und darf ab und an zu ihrer Frau Vanessa und ihrer Tochter Olivia nach Hause. Ganz verlassen durfte sie das Krankenhaus noch nicht. Doch wie sieht Inas Alltag dort eigentlich aus?

In ihrer Instagram-Story zeigte die 27-Jährige ihren Tagesablauf am Beispiel vom Montag. Um 6:30 Uhr klingelte ihr Wecker. Danach ging es für sie ins Bad, gefolgt von Anziehen und Aufräumen. Um 7:30 Uhr gab es Frühstück. Am Vormittag standen dann das Messen der Vitalzeichen, Neuropsychologie sowie Elektro- und Ergotherapie auf dem Plan. Nach dem Mittagessen musste Ina erst zur Physio- und dann zur Sporttherapie. Außerdem gab es noch zwei virtuelle Therapien, darunter Logopädie. Um 20 Uhr lese sie meist etwas oder schaue eine Folge einer Serie. Danach macht sie sich bettfertig, sodass sie gegen 22 Uhr schlafen gehen kann.

Ob sie eines Tages wieder so wie vor dem Schlaganfall wird, kann Ina nicht prophezeien: "Diese Zeit wird mich für immer verändern – unabhängig von dem, was der Schlaganfall mit mir gemacht hat, ist das die härteste Zeit in meinem Leben und die wird in meinem Leben Spuren hinterlassen." Es habe das Ereignis gegeben und das könne sie nicht totschweigen.

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, März 2020

