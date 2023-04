Paola Maria geht es nicht gut: Ihre Emotionen kochen über

Paola Maria (29) ist wütend! Anfang vergangenen Jahres hatte sich die Netzbekanntheit von ihrem Ehemann Sascha Koslowski (36) getrennt. Kurze Zeit später machte die Influencerin ihre Beziehung zu Alexander Thoss öffentlich. Mit dem läuft es wohl ziemlich gut. Das Pärchen scheint seine Patchworkfamilie mit jeweils zwei mitgebrachten Kindern auf jeden Fall zu rocken. Allerdings verrät Paola jetzt, dass es gerade nicht so rosig bei ihr läuft.

In ihrer Instagram-Story lässt die Brünette ihre Fans an ihrer gedrückten Stimmung teilhaben. "Ich bin heute Morgen an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass meine Emotionen alle so ein bisschen übersteigen", gibt sie mit traurigem Blick preis. Paola glaubt, sie sei nicht die Einzige, der es manchmal so gehe, dass man zu viel in Kauf nehme. Sie erklärt: "Manchmal gibt es Menschen in unserem Leben, mit denen wir sehr viel Zeit verbracht haben und die haben was mit uns gemacht." Die Zweifachmama sei immer diejenige, die versuche, allen entgegenzukommen und eine friedliche Lösung zu finden.

Die Story bricht mitten im Satz ab, sodass nicht ganz klar ist, worauf die gebürtige Italienerin hinauswill. Anscheinend gibt es wohl irgendeine Person in ihrem Leben, von der sie enttäuscht wurde. Um ihre negativen Emotionen loszuwerden, hat Paola eine ganz spezielle Methode: "Ich werde jetzt einen Wutkuchen backen!" Den fertigen mit Blümchen dekorierten Erdbeerkuchen zeigt sie später ebenfalls ihren Followern.

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss mit ihrer Patchwork-Familie

Instagram / thossalex Alexander Thoss und Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria im Januar 2023

