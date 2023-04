Sarah Michelle Gellar glänzt im tief ausgeschnittenen Kleid

Sie beweist mal wieder ihren Sinn für Mode. Sarah Michelle Gellar (46) wurde als "Buffy" in den 90er-Jahren weltbekannt. Vor Kurzem teilte die Schauspielerin allerdings ein verrücktes Bild: Ihr Gesicht und ihre Brust sind mit etwas bedeckt, das wie graue Asche aussieht, während sie nur ein Bikinioberteil und ein Handtuch trägt. Nun hat sich der Hollywood-Star allerdings wieder in ein umwerfendes Outfit geworfen.

Sarah beeindruckte in einem tief ausgeschnittenen Kleid, als sie am Mittwoch zusammen mit Rachel Brosnahan (32) an der Abschlussfeier des 6. internationalen Canneseries Festivals in Cannes teilnahm. Die 46-Jährige sah in dem schicken schwarzen Kleid mit strukturiertem Fischschwanzsaum atemberaubend aus. Dazu trug sie ein Paar Stöckelschuhe aus Lack und eine schwarze Box-Clutch-Tasche. Sarah steckte ihr blondes Haar zu einem ordentlichen Dutt hoch und setzte mit rotem Lippenstift einen Farbakzent.

Sarahs Begleitung Rachel hingegen schlüpfte in ein atemberaubendes trägerloses Kleid mit aufgemalten Blumen und einer großen Schleife, die sie auf dem Rücken zusammengeknotet hatte. Die Schauspielerin trug ihr Haar zu einem eleganten Dutt hochgesteckt und setzte mit einem Paar hoher Metallic-Plateau-Absätze noch einen drauf.

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Getty Images Rachel Brosnahan, Schauspielerin

