Shanna Moakler schießt weiter gegen Kourtney Kardashian!

Sie hat eine klare Meinung. Shanna Moakler (48) und Travis Barker (47) waren von 2004 bis 2008 verheiratet gewesen. Zusammen haben die Schauspielerin und der Musiker zwei Kinder. Inzwischen ist der Blink-182-Drummer glücklich mit Kourtney Kardashian (44) verheiratet, die ebenfalls drei Kinder aus ihrer früheren Beziehung zu Scott Disick (39) hat. Dennoch scheint das ehemalige Playmate ein Problem mit der Brünetten zu haben – Shanna teilt gegen Kourtney aus!

Ein Nutzer kommentierte unter einem neuen Beitrag von Shanna bei Instagram: "Ich hoffe, dass du eines Tages eine riesige Entschuldigung dafür bekommst, was in diesem ausbeuterischen, geldgierigen Zirkus gesagt wurde." Damit spielte der User auf Kourtney und Travis Hochzeitsdokumentation an, in dem Kommentare gefallen waren, die sich vermutlich gegen Shanna gerichtet hatten. Auf den Kommentar antwortete die Blondine nur: "Sie postet mehr von meinen Kindern als von ihren eigenen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Shanna ihren Unmut äußert. Im Podcast "Miss Unterstood" hatte sie davon berichtet, von Kourtney und Travis von Anfang an unfair behandelt worden zu sein. "Ich habe wirklich nichts Positives über sie zu sagen. Das liegt nicht daran, dass ich verbittert bin und ich bin definitiv nicht eifersüchtig", hatte sie klargestellt.

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de