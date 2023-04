60.000-Euro-Schaden: Auto von Asena Neuhoffs Freund zerstört

Asena Neuhoff und ihr Partner erlebten eine böse Überraschung! Die ehemalige Love Island-Kandidatin gab Ende 2022 das Ende ihrer Beziehung mit Daniel Hessling bekannt. Kurze Zeit später verliebte die Influencerin sich aber in ihren neuen Partner Ahmad: Die beiden ziehen aktuell sogar zusammen. Nun wollte das Paar sich einen romantischen Abend zu zweit machen – musste dann aber eine unangenehme Entdeckung machen!

Als Asena und ihr Schatz zu ihrem Auto gehen wollten, fanden sie mehrere Polizeibeamte vor dem Fahrzeug vor. Das Auto war komplett demoliert worden: "Da hat sich jemand so ausgetobt, als wäre er Picasso oder so. Das Auto von jeder Seite, jedes Teil des Autos, ob das die Front war, die Seitentür – jedes Teil war zerkratzt", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Auch die Reifen seien aufgestochen worden. Ein geistig verwirrter Mann sei wohl dafür verantwortlich gewesen und bereits verhaftet worden.

Besonders ärgerlich: Ahmad hatte den Neuwagen erst zwei Tage vor dem Vorfall gekauft – der Schaden belaufe sich außerdem auf ein kleines Vermögen. "Es ist auf jeden Fall hochgerechnet, weil es auch eine besondere Lackierung war und wirklich tiefe Kratzer [sind] [...], ein Schaden von um die 60.000 Euro", meinte Asena.

