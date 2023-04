Arrogant und berechnend? Taylor Swift soll eine Zicke sein!

Ist sie etwa wirklich unsympathisch? Taylor Swift (33) hat viele Fans, die die Sängerin nicht nur für ihre Musik, sondern gerade auch für ihre wohl empathische Art feiern. So predigt die "Shake It Off"-Interpretin beispielsweise auch im Rahmen ihrer derzeitigen "The Eras Tour", man solle anderen helfen und in schwierigen Zeiten beistehen. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter der herzlichen Fassade? Tatsächlich soll Taylor in Wahrheit eine richtige Zicke sein!

Ein Insider meint gegenüber Bild, dass die "Blank Space"-Interpretin eine der "arrogantesten Frauen" in Hollywood sei. "Sie lacht immer nur für die Kameras. Taylor ist sehr berechnend, sie weiß genau, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren muss, um bei den Fans gut anzukommen", schildert die geheime Quelle. Zudem verliere TayTay durch ihren enormen Ruhm den Draht zur Wirklichkeit. Eine ehemalige Mitarbeiterin äußert: "Je berühmter sie wird, desto paraonoider scheint sie zu werden. Sie hat ständig Angst, dass Leute sie betrügen wollen."

Auch soll die Sängerin immer mehr den Kontakt zu Freundinnen wie Gigi Hadid (28) oder Karlie Kloss (30) verlieren. Danach sah es vor Kurzem aber nicht aus, denn die 33-Jährige war in Begleitung von Gigi, der Schauspielerin Blake Lively (35) sowie Mitglieder der Rockband HAIM in New York unterwegs.

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Arlington

Getty Images Taylor Swift und prominente Freunde während eines Events

