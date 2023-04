Nach Trennung: Taylor Swift in Promi-Begleitung unterwegs!

Sie lenkt sich ab! Taylor Swift (33) und ihr langjähriger Partner Joe Alwyn (32) gehen seit Kurzem getrennte Wege. Auch wenn es privat bei der Sängerin also derzeit anscheinend nicht so rosig läuft, kann sie sich aus beruflicher Sicht nicht beklagen. Sie befindet sich momentan auf ihrer "The Eras Tour" und gibt für ihre Fans auf der Bühne Vollgas. Doch eine Auszeit muss für die Musikerin dann wohl auch mal sein: Jetzt wurde TayTay in prominenter Begleitung auf den Straßen New Yorks gesichtet!

Bilder, die People vorliegen, zeigen die "Lavender Haze"-Interpretin in einem schwarzen Minikleid und mit gleichfarbigem Schuhwerk. An ihrer Seite gehen Topmodel Gigi Hadid (27), die Schauspielerin Blake Lively (35) sowie Mitglieder der US-amerikanischen Rockband HAIM die Straßen entlang. Auf den Schnappschüssen sieht das Frauengespann gut gelaunt aus, und es scheint, als wären die Damen sehr in Gesprächen vertieft.

Ob in diesen auch das Liebes-Aus von Taylor und Joe thematisiert wurde? Ein Insider meinte vor Kurzem gegenüber Us Weekly: "An sich geht Taylor sehr gut mit der Trennung um und sie blickt optimistisch in die Zukunft." Die Sängerin date derzeit jedoch niemanden und denke auch nicht darüber nach, in naher Zukunft eine neue Beziehung einzugehen.

Getty Images Taylor Swift und prominente Freunde während eines Events

