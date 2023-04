Bald Realitystars? Kristin Cavallari würde Kids unterstützen

Kristin Cavallari (36) möchte ihren Kindern bei ihrem Berufswunsch nicht im Weg stehen. Seit 2004 steht der TV-Star im Fokus der Öffentlichkeit. Bekanntheit hatte sie durch die Realityshow "Laguna Beach" erlangt. Inzwischen ist die US-Amerikanerin auch als Designerin und Autorin tätig, zudem ist sie Mama von drei Kindern. Jetzt verrät Kristin, was sie davon halten würde, wenn ihre Kids ebenfalls als Realitystars durchstarten wollen.

"Wenn sie mit 18 eine Karriere in der Unterhaltungsbranche anstreben wollen, werde ich das unterstützen", betont die 36-Jährige in der "Jennifer Hudson Show". Doch Kristin sei es wichtig, dass ihre Kids volljährig sind, wenn sie diese Entscheidung fällen – vorher würde sie es ihnen nicht erlauben, im TV zu arbeiten. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt sie die Gesichter ihrer Kinder bislang nicht. "Bis sie 18 sind, möchte ich, dass sie einfach Kinder sind", erklärt die Blondine in der Fernsehshow.

Die Autorin lege Wert darauf, dass ihr Nachwuchs, anders als sie, eine ganz normale Kindheit hat. Sie selbst sei nämlich bereits als Teenager für "Laguna Beach" gecastet worden. "Es ist schwer genug, in der Schule zu sein und alles zu tun, was man als Kind tut", begründet Kristin ihre Entscheidung.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Kids, 2020

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrer Mutter und ihren drei Kindern

Getty Images Kristin Cavallari, Autorin

