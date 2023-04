Comeback: Denise Richards wieder Teil der "Real Housewives"!

Sie wagt sich zurück ins Reality-TV! Denise Richards (52) war für einige Staffeln Teil der Real Housewives of Beverly Hills bis sie sich im Jahr 2020 dazu entschied auszusteigen. Der Grund war, dass andere Castmitglieder wie Lisa Rinna so sehr gegen sie gewettert hatten, dass sich die Schauspielerin gezwungen fühlte, die Reißleine zu ziehen. Doch ihre Fans dürfen sich nun freuen, denn: Denise wird in der kommenden Staffel der "Real Housewives of Beverly Hills" wieder zu sehen sein!

Im Talk mit Variety schildert die Serien-Darstellerin: "Ich wirke tatsächlich in einigen Episoden mit und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin ja sowieso ein Fan der Show, deshalb war es wirklich lustig mal wieder mit den anderen Frauen zu filmen." Denise werde in Form einer "Freundin von" zu sehen sein. Die 52-Jährige sei vor allem mit der "Real Housewife" Garcelle Beauvais (56) sehr eng und sei zu einer Veranstaltung von dieser zu Besuch gewesen – so auch das Produktionsteam.

Der Exit von Denise im Jahr 2020 hatte zur Folge, dass sich viele Fans der Show gegen Lisa Rinna und Teddi Mellencamp aussprachen. Diese wurden als "Mobber" bezeichnet und viele wünschten sich deren Ausstieg aus dem Format. Dieser Wunsch wurde erhört, denn Teddi wurde wenige Monate nach dem Exit von Denise gefeuert und Lisa wird nun ab der nächsten Staffel nicht mehr zu sehen sein.

Anzeige

Getty Images Die "Real Housewives of Beverly Hills" im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Garcelle Beauvais, "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Die "Real Housewives of Beverly Hills" im Jahr 2019

Anzeige

Freut ihr euch, dass Denise wieder bei den "Real Housewives of Beverly Hills" zu sehen sein wird? Ja, und wie! Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de