Das war Johannes Oerdings "Sing meinen Song"-Highlight 2023

Johannes Oerding (41) gibt einen Vorgeschmack auf das Sing meinen Song-Jubiläum! In wenigen Tagen startet die zehnte Staffel der Show, in der Musiker die Lieder ihrer Kollegen neu interpretieren und performen. Zum Cast gehören die Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38), Nico Santos (30), Lea (30), Clueso (43), Alli Neumann und Montez (29). Johannes wird zum dritten Mal als Gastgeber fungieren. Welcher Moment war für ihn das Highlight?

"Ich glaube, was mir nachhaltig hängen geblieben ist, ist meine eigene Sendung. Es ist also immer was Besonderes, wenn du dran bist und du dich als Host zurückziehen kannst und nicht den Gastgeber spielen musst, weil jemand anderes den Job übernimmt", erzählte der 41-Jährige im Interview mit Promiflash. Man werde mit seinen alten Songs, aber auch mit den Geschichten konfrontiert, warum sich die anderen gerade den einen Track ausgesucht haben. "Manchmal weißt du das gar nicht, dass du einen Song geschrieben hast, der einen anderen inspiriert oder beeinflusst hat", erklärte Johannes weiter.

Montez habe er zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Er kannte zwar seine Songs, aber nicht ihn persönlich. "Was mich an dem Abend komplett geflasht hat, er hat einen etwas älteren Song von mir genommen und er hat ihn so umgebaut, dass er für ihn einer der wichtigsten Songs wurde, inhaltlich. Und das gibt einem nur diese Sendung", schwärmte der "An guten Tagen"-Interpret.

Anzeige

Instagram / singmeinensong.vox Der "Sing meinen Song"-Cast der zehnten Staffel

Anzeige

Getty Images Johannes Oerding bei der 1Live Krone, Dezember 2018

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Nico Santos, Montez, Johannes Oerding, Lea, Alli Neumann, Clueso und Stefanie Kloß

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de