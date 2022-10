Zehnte Staffel "Sing meinen Song": Das ist der neue Cast!

Sing meinen Song feiert Jubiläum! Im Frühjahr startet schon die zehnte Staffel des beliebten Musik-Formats: Auch diesmal werden wieder bekannte Sängerinnen und Sänger die Songs ihrer Kollegen covern, ihnen ihre eigene Note verleihen und sie an gemütlichen Tauschabenden in Südafrika aufführen. Zum zehnten Geburtstag des Formats treten neue Musiker und alte Bekannte an: Jetzt ist der Cast für "Sing meinen Song" bekannt gegeben worden!

Zum dritten Mal wird Johannes Oerding (40) als Gastgeber durch die Abende führen, wie der Sender Vox in einer Pressemitteilung bestätigte. Aber noch weitere Stars wagen sich erneut auf die Couch: Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (37), Nico Santos (29) und Lea (30) waren schon mal in der Show dabei und werden erneut mit ihren eigenen Versionen verzaubern. Auch Clueso (42) tauschte in der letzten Staffel schon seine Lieder. Neu dabei sind Rapper Montez und Newcomerin Alli Neumann.

Johannes ist auf jeden Fall schon voller Vorfreude auf die Jubiläumsstaffel. "Das wird eine Party! Ich freue mich!", verkündete er gegenüber Vox glücklich und trällerte gleich noch ein Geburtstagsständchen für das Format.

