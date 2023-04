In die letzte Reihe: Prinzessin Kate wollte Meghan verbannen

Hätte es bei König Charles' (74) Krönung Drama geben können? Vergangene Woche verkündete der Palast, dass Prinz Harry (38) nach langem Hin und Her zum wichtigsten Tag seines Vaters erscheinen werde. Seine Frau Meghan (41) würde jedoch nicht kommen. Vor allem Prinzessin Kate (41) soll über ihre Krönungsabsage erleichtert sein, weil sie ihrer Schwägerin nicht begegnen muss. Laut einem Royal-Experten hätte Kate Meghan, wenn sie zur Krönung gekommen wäre, in die hinteren Reihen verbannt!

Laut einem Royal-Insider soll vor allem Kate Einfluss auf Meghans Entscheidung gehabt haben. "Wenn Meghan gekommen wäre, hätte sie in den hinteren Reihen sitzen müssen", verriet der Experte bei GB News zu einer Warnung, die die Prinzessin gegenüber ihrer Schwägerin ausgesprochen haben soll. Die royalen Fans sollten Kate dankbar sein, dass sie Meghan davon abgehalten habe, zur Krönung zu kommen, und in ihren Kreisen erklärt habe, dass sie Harrys Frau "unter keinen Umständen" bei dem Event haben will.

In einem Statement des britischen Königshauses gegenüber Page Six hieß es, dass Prinz Harry an der Krönungsfeier in der Westminster Abbey am 6. Mai teilnehmen werde. "Die Herzogin von Sussex bleibt mit Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) in Kalifornien", erklärte der Sprecher weiter.

