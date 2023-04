"Leben leicht gemacht"-Robert kollabiert vor seinem Bruder!

Es war wohl zu viel für ihn! Bei Leben leicht gemacht kämpfen die Teilnehmer Woche für Woche gegen ihre Kilos an. Wer viel abspeckt, kann darauf hoffen, in dem Format in die nächste Runde zu kommen. Nachdem schon ein paar Kandidaten die Show verlassen mussten, sind noch Robert, Ása, Daniel, Leon. Valentina, Philip, Manuela und Pia im Rennen. Für Robert kam nun ein großer Schreck auf, denn: Er kallobierte vor seinem Bruder!

In einer Challenge mussten die Teilnehmer ein langes Seil abwickeln, welches an ihnen befestigt war – und mit diesem Seil im Schlepptau ans Ziel laufen. Als Robert drauf und dran war, Richtung Ziel zu sprinten, schwanden seine Kräfte: "Irgendwann habe ich keine Luft mehr bekommen, weil alles so eng war. Der Überlebensmodus hat begonnen." Er habe schnell die Erschöpfung gespürt, und sein Kopf habe sich gedreht. Zwar konnte Robert die Challenge schlussendlich bezwingen, doch dann folgte der Schreckmoment: Er fiel um und ein Arzt musste schnell herbeieilen. Das alles geschah vor den Augen seines Bruders.

Bei "Leben leicht gemacht" kommen die Kandidaten durchaus an ihr Limit. So liefen bei Robert auch zuvor schon bittere Tränen. Das hatte einen emotionalen Hintergrund: "Weil ich sehr weibliche Züge habe, weil ich homosexuell bin. Das habe ich dann eben mit Essen kompensiert." Durch das Format habe der 34-Jährige jedoch erkannt, dass er sich durchaus lieben könne.

Sat.1 "Leben leicht gemacht"-Robert im Jahr 2023

SAT.1 / Julia Feldhagen Ramin Abtin, Chistine Theiss und Sigrid Ilumaa, "Leben leicht gemacht"-Coaches

Sat.1 Die Kandidaten von "Leben leicht gemacht" 2023

