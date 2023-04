Nach Babynews: Philipp Stehler und Vanessa sind verlobt!

Sie haben wieder erfreuliche News für ihre Fans! Der einstige Bachelorette-Kandidat Philipp Stehler (34) und seine Freundin Vanessa Ciomber gaben im Februar dieses Jahres bekannt: Sie werden Eltern! Seitdem nehmen sie ihre Follower auf diese aufregende Reise mit. Doch vor der Geburt hat der Influencer noch etwas anderes geplant: Philipp ging vor Vanessa auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen!

Auf Instagram teilten die werdenden Eltern den besonderen Moment mit ihren Communitys. "Was fehlt eigentlich noch zum perfekten Glück?", hört man Philipp sagen, bevor er seiner Vanessa den Antrag macht. Die Beauty knutschte ihren Partner mit den Tränen in den Augen ab. "Sie hat 'Ja' gesagt", heißt es zudem unter dem Clip.

Anscheinend waren ihre Familien und Freunde auch dabei. Denn in dem Video ist zu sehen und zu hören, wie Vanessa und Philipp bejubelt werden. Auch die Fans freuen sich in den Kommentaren mit. "Meine besten Wünsche für euch" oder "Oh, wie schön. Glückwunsch euch", lauten nur zwei der zahlreichen Gratulationen.

AEDT / SplashNews.com Philipp Stehler mit Vanessa Ciomber

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im Dezember 2022

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im März 2023

