Olli und Jan als ESC-Kommentatoren? Das sagt Peter Urban!

Wären Olli Schulz (49) und Jan Böhmermann (42) gute Nachfolger? Am 13. Mai geht der Eurovision Song Contest in eine neue Runde. In diesem Jahr findet der beliebte Wettbewerb in Liverpool statt. Für Deutschland geht die Band Lord of the Lost ins Rennen. Journalist Peter Urban (75) wird dieses Jahr zum letzten Mal den ESC kommentieren. Jan und Olli äußerten bereits mehrfach den Wunsch, seine Nachfolge anzutreten. Das sagt Peter gegenüber Promiflash zu Jan und Olli als potenzielle neue ESC-Kommentatoren!

"Ich habe da keine Wünsche, aber Olli Schulz wäre cool. Bei Böhmermann bin ich mir nicht so sicher, aber Olli ist fantastisch. Der ist großartig", schwärmt der Moderator gegenüber Promiflash. Peter äußert zudem den Verdacht, dass sich die zuständigen Personen wohl erst im nächsten Jahr Gedanken über einen neuen Kommentator machen. Der 75-Jährige gibt seinem Nachfolger jedoch auch einige Tipps mit auf den Weg: "Ich finde, man muss es weiterhin ironisch und locker sehen, nicht irgendwie so überdramatisch und die Leute auch nicht mit zu vielen Fakten überfordern." Denn den Zuschauern gehe es allein um den Spaß an der Veranstaltung.

Auch wenn eine Zusage für Olli und Jan noch aussteht, so dürfen sie den diesjährigen ESC für den Österreichischen Rundfunk kommentieren! Das bestätigte der Satiriker auf Instagram: "Liverpool, wir kommen! Und wie wir kommen!" Doch von den beiden unterhaltsamen TV-Männern soll nicht nur Österreich was haben. Ihre Kommentare werde es nämlich auch auf Spotify geben.

