"Richtiger Job": Kelly Clarkson witzelt über Jake Gyllenhaal

Kelly Clarkson (40) nimmt Jake Gyllenhaals (42) Schauspielkarriere nicht sehr ernst. Der Schauspieler hat in seinem Leben nahezu alles erreicht, was es zu erreichen gibt. 2014 hat er die Hauptrolle des Louis Bloom in dem Film "Nightcrawler – Jede Nacht hat ihren Preis" gespielt. Für seine darstellerische Leistung in dem Film erhielt er große Anerkennung und wurde unter anderem für den Golden Globe, BAFTA-Award, SAG Award, Satellite Award, Critics’ Choice Movie Award und Saturn Award nominiert. Für Kelly Clarkson scheint das allerdings nicht zu zählen.

Die Talkshow-Moderatorin fragte den Schauspieler nämlich in der "Kelly Clarkson Show": "Hatten Sie jemals einen richtigen Job, also einen normalen Job?" Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, fing Jake an zu lachen, und Kelly wusste, dass sie ungewollt seine Schauspielkarriere beleidigt hatte. Der Hollywood-Star schaute sie scheinbar schockiert an. Und so sehr sie sich auch bemühte, einen Rückzieher zu machen, hörte Jake nicht auf, sie zu verspotten. Schließlich wurde der 42-Jährige aber ernst, als er sein Handwerk verteidigte und sagte, er verstehe, was sie sage. "Ich bin nicht beim Militär. Ich bin nicht bei der Polizei. Ich mache diese Sache nicht wirklich, ich spiele sie nur. Es ist also ein bisschen unreal", erklärte er.

Im Gegensatz zu seiner Karriere hält Jake sein Liebesleben gerne privat. Im September 2021 zeigte er sich dann aber das erste Mal mit seiner Liebsten Jeanne Cadieu – und schwärmte auch ungewohnt offen von ihr in einem Interview: "Ich bin in einer Beziehung, die voller Liebe und Unterstützung ist. Ich fühle mich sehr wohl", erklärte er gegenüber Esquire.

Kelly Clarkson, Sängerin

Kelly Clarkson, Sängerin

Jake Gyllenhaal, Schauspieler

