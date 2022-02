Da schwebt aber jemand ganz schön hoch auf der berühmten Wolke sieben! Jake Gyllenhaal (41) hat sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal mit seiner Herzensdame gezeigt: Model Jeanne Cadieu ist die glückliche Frau an seiner Seite. Für den Schauspieler, der sein Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit heraushält, war dies ein großer Schritt. Nun plauderte Jake einige süße Details zu seiner Beziehung aus!

Im Gespräch mit Esquire erinnerte sich der 41-Jährige zurück, wie er seiner Liebsten während der Pandemie näher kam. "In vielerlei Hinsicht sind wir eine Familie. Ich bin in einer Beziehung, die voller Liebe und Unterstützung ist. Ich fühle mich sehr wohl", verriet er und fügte hinzu, dass er dankbar für alles sei. "Ich habe eine Beziehung, die wirklich wunderbar ist, und ich habe eine Familie, die ich über alles liebe. Und diese ganze Zeit hat mir das vor Augen geführt."

Ob vielleicht bald auch die Hochzeitsglocken ertönen werden? Immerhin ist das Paar schon seit drei Jahren zusammen und könnte nun den nächsten Schritt einleiten. In der Vergangenheit hatte Jake schon einmal erwähnt, dass er dazu bereit wäre. "Alles, was ich will, ist, ein guter Ehemann und Vater zu sein", gab er in der "The Howard Stern Show" preis.

Getty Images Peter Sarsgaard, Maggie Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu, September 2021

Getty Images Jeanne Cadieu bei den Tony Awards 2021

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

