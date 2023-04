Streit? Das ist Annemarie und Wayne Carpendales Ehegeheimnis

So machen die beiden das also! Wayne (46) und Annemarie Carpendale (45) sind seit 2007 ein Paar. Nach sechs Jahren haben die beiden Moderatoren sich schließlich das Jawort gegeben. 2018 machte die Geburt ihres Sohnes Mads ihr Liebesglück dann komplett. Nun verraten Wayne und Annemarie, welches Geheimnis hinter ihrer langen Beziehung steckt – und das wäre für andere wohl eher ein Grund für eine Trennung!

"Wir zoffen uns regelmäßig", gibt die gebürtige Hannoveranerin im Interview mit RTL zu. Dabei werde eindeutig gesagt, was geht und was nicht geht. Auch im Restaurant würde sich das Paar nicht anschweigen. "Nicht, weil wir uns immer zoffen oder immer diskutieren, aber weil wir immer was zu sagen haben und immer reden", klärt Wayne auf. Der Sohn der beiden sei im Kindergarten sogar gefragt worden, ob er zu Hause überhaupt mal zu Wort kommt. "Wir sagen uns auch nach 16 Jahren ins Gesicht, wenn uns etwas stört", fügt der Schauspieler hinzu.

Im Interview mit Prominent verriet das Paar zuvor, dass es zudem ein Abkommen zum Fremdgehen habe! Dabei haben Annemarie und Wayne jeweils einen Promi frei, mit dem sie fremdgehen dürfen. "Anne hat Ashton Kutcher (45) auf ihre Liste gesetzt. Ich habe mich für Cameron Diaz (50) entschieden. Ich finde sie immer noch toll", erzählte Wayne.

Instagram / annie_carpendale Wayne Carpendale und Annemarie Carpendale im März 2023

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale beim Bundespresseball Dinner 2022

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads

