Um ihm nah zu sein: Stephen Bears Freundin will Knast putzen

Startet sie etwa eine neue Karriere? Nachdem der einstige Celebrity Big Brother-Gewinner Stephen Bear (33) seine Ex-Freundin unerlaubt beim Sex gefilmt hatte, wurde er schuldig gesprochen und inhaftiert. Trotz allem schwebt der Brite momentan mit der OnlyFans-Creatorin Jessica Smith auf Wolke sieben: Das Paar verlobte sich sogar inmitten des ganzen Dramas ganz romantisch in Paris. Die Influencerin kam jetzt auf eine ganz spezielle Idee, um ihrem Verlobten näher sein zu können: Jessy will in Stephens Gefängnis putzen gehen!

In einem TikTok-Video sieht man das Model, wie es in seiner Küche mit einer Flasche Reinigungsmittel, einem Besen und einem Staubsauger posiert. Dazu schreibt Jessy: "Wenn du dich für einen Reinigungsjob im Knast beworben hast, um ein bisschen mehr Zeit mit ihm zu verbringen." Allerdings gibt die Blondine direkt Entwarnung: "Dies ist offensichtlich ein Scherz, bevor ihr euch alle darüber aufregt!" Scheinbar will sie also doch keine neue Karriere als Putzfrau starten.

Trotzdem ist es wahr, dass Jessy ihren Freund vermisst. "Ich glaube nicht, dass es mir jemals gut gehen wird, bis ich Stephen zurückhabe. Aber ich habe mich in gewisser Weise daran gewöhnt, auf mich allein gestellt zu sein", beantwortet der Webstar einen Fan-Kommentar. Sie besuche ihren Verlobten so oft im Gefängnis, wie es nur gehe.

Jessica Smith mit ihrem Verlobten Stephen Bear

Jessica Smith und Stephen Bear im Januar 2023

Reality-TV-Star Stephen Bear

