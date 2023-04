28. Geburtstag: Gigi Hadid feiert fröhlich im Disneyland

Gigi Hadid (28) genießt ihren Geburtstag in vollen Zügen! In den vergangenen Jahren wurde die Beauty zum echten Superstar in der Mode-Branche: Gigi zählt zu den erfolgreichsten Models weltweit und ist für viele Designer sogar eine richtige Muse! Doch auch privat hat sich einiges bei der Beauty getan: Gemeinsam mit dem ehemaligen One Direction-Sänger Zayn Malik (30) bekam Gigi im September 2020 ihre kleine Tochter Khai. Nun wurde die Laufstegschönheit 28 Jahre alt. Ihren Ehrentag feierte Gigi ausgelassen im Disneyland!

Auf ihrem Instagram-Acount teilte die 28-Jährige stolz einige Aufnahmen von ihrem Geburtstagswochenende: Gigi posiert ausgelassen in verschiedenen Disney-Shirts und macht Selfies mit Minnie, Micky Maus und Goofy. Mit dabei waren unter anderem ihre Halbschwester Alana Hadid, die Modedesignerin Mimi Cuttrell sowie Queer Eye-Star Antoni Porowski und dessen Verlobter Kevin Harrington.

"Danke für all die Geburtstagsliebe, die ich hier bei Disney und aus der ganzen Welt erfahren habe. Mein Herz ist voll von Dankbarkeit!", schreibt Gigi unter einem weiteren Video auf der Social-Media-Plattform, in dem sie unter anderem in Sandalen und weißen Socken posiert. "Ich habe wirklich vor Niedlichkeit und Liebe geweint und gleichzeitig gelacht", reagiert daraufhin ein Fan in den Kommentaren.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit einem Freund im April 2023

Instagram / livvperez Gigi Hadid mit Minnie Maus, Mickey Maus und Goofy

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im April 2023

