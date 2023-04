Eindeutig: Dieses Paar soll "Prominent getrennt" gewinnen!

Morgen Abend stehen die Prominent Getrennt-Gewinner fest! In der beliebten Reality-TV-Show treten Ex-Pärchen in Challenges gegeneinander an, um ein Preisgeld von mehreren Tausend Euro zu gewinnen. Im Finale kämpfen nun die Bachelor in Paradise-Bekanntheiten Gustav (33) und Karina (27), die Temptation Island-Stars Gloria und Nikola sowie Juliano und Sandra (23) um den Sieg. Welches Ex-Paar wird gewinnen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und sind sich einig!

3.575 Leser nahmen an der Promiflash-Umfrage teil (Stand 24. April, 16:30 Uhr) und stimmten darüber ab, welche beiden Teilnehmer siegen sollen. Dabei lag ein Ex-Pärchen ganz klar vorn: 1.724 Personen und damit 48,2 Prozent wollen, dass Juliano und Sandra als Gewinner nach Hause gehen. Mit 1.422 Stimmen (39,8 Prozent) liegen Gustav und Karina dicht dahinter. Nikola und Gloria bekamen mit 429 Votes (12 Prozent) am wenigsten Stimmen.

Die beiden Letztplatzierten hätten am Finale fast nicht teilgenommen – das Noch-Ehepaar wollte die Show wohl nach einem heftigen Streit zwischen Nikola und Jakub Merlan-Jarecki (27) verlassen! "Das, was gegen ihn gesagt wurde... Ihr habt ja nicht alles gesehen, das war wirklich richtig schlimm. Und es war eigentlich kurz davor, dass wir auch die Show abgebrochen hätten", berichtete Gloria kürzlich in ihrer Instagram-Story.

