Gloria und Niko waren kurz vor "Prominent getrennt"-Abbruch!

Was ging bei Prominent getrennt hinter den Kulissen wirklich ab? Momentan sorgt die Show, bei der Ex-Paare wieder als Team zusammen antreten müssen, für ordentlich Zündstoff. In der aktuellen Folge kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Noch-Ehepaar Gloria und Nikola Glumac sowie Jakub Merlan-Jarecki (27). Letzterer warf den beiden heftige Beleidigungen an den Kopf. Nun verrät Gloria, dass sie und ihr Ex deshalb beinahe das Handtuch geworfen hätten.

Die 29-Jährige beginnt in ihrer Instagram-Story zu erzählen, dass der Streit in echt noch schlimmer gewesen sei als im TV und dass einige Stellen zugunsten Jakubs rausgeschnitten worden seien. "Ich habe halt gemerkt, für Nikola war es schon schwierig und er war halt am Boden zerstört danach. Also man hat ja auch gesehen, wie er geweint hat", erinnert sich Gloria. "Das, was gegen ihn gesagt wurde... Ihr hab ja nicht alles gesehen, das war wirklich richtig schlimm. Und es war eigentlich kurz davor, dass wir auch die Show abgebrochen hätten", gesteht die einstige Temptation Island-Kandidatin letztendlich.

Auch in der Episode der vergangenen Woche waren Gloria und Jakub bereits aneinandergeraten. Die TV-Bekanntheit deutete daraufhin an, dass der Ex von Kate Merlan (36) sogar mit Schlägen gedroht habe: "Er hat ja Jakub gefragt: 'Glaubst du, wir sind hier in einem Boxmatch oder was?' Dann könnt ihr ja eins und eins zusammenzählen, mit was Jakub gedroht haben könnte."

