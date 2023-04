Hatte Shannen Dohertys Ex eine Affäre mit seiner Agentin?

War sie der Grund für die Scheidung? Seit 2011 war Shannen Doherty (52) mit ihrem Mann Kurt Iswarienko verheiratet. Am vergangenen Freitag reichte die Charmed-Darstellerin dann jedoch überraschend die Scheidung ein – schon seit Januar soll sie von dem Fotografen getrennt sein. Nun kommen neue Details über die Trennung ans Licht: Kurts Agentin soll offenbar unmittelbar an der Scheidung beteiligt gewesen sein!

Gegenüber PageSix gab Shannens Publizistin nun ein Statement ab. "Die Scheidung ist das Letzte, was Shannen wollte", betonte die Sprecherin. "Unglücklicherweise hatte sie das Gefühl, dass sie keine andere Wahl hatte. Sie können sich an Kurts Agentin Collier Grimm [...] wenden, da sie sehr persönlich involviert ist", fügte sie hinzu. Hatte Kurt etwa eine Affäre mit ihr?

Am vergangenen Wochenende waren die Trennungsnews an die Öffentlichkeit gelangt. TMZ hatte herausgefunden, dass Shannen die Scheidungspapiere eingereicht hat, was ihre Pressesprecherin später bestätigte. Insider hatten da bereits behauptet, dass Untreue der Trennungsgrund sei und es der Schauspielerin derzeit "nicht gut" gehe.

Getty Images Shannen Doherty 2019

Instagram / theshando Shannen Doherty und Kurtis Iswarienko im Oktober 2020

Getty Images Kurt Iswarienko und Shannen Doherty 2017

