"Keine andere Wahl": Shannen Doherty reicht Scheidung ein!

Shannen Doherty (52) trifft eine schwere Entscheidung. Die Charmed-Darstellerin hatte 2011 Kurt Iswarienko geheiratet. Der Fotograf stand ihr während harten Zeiten zur Seite: Die Schauspielerin wurde 2015 erstmals mit Brustkrebs diagnostiziert und konnte die Krankheit besiegen. Doch fünf Jahre später kam der Krebs zurück. Während die Schauspielerin weiterhin stark bleibt und neue Hindernisse bewältigen muss, verabschiedet sie sich nun auch noch von ihrem langjährigen Partner. Shannen hat die Scheidung eingereicht!

Wie unter anderem TMZ berichtet, reichte sie am Freitag in Los Angeles die Scheidungspapiere ein. Darin offenbart sie, dass sie und ihr Ehemann schon seit Januar getrennt seien. "Eine Scheidung ist das Letzte, was Shannen wollte. Leider hatte sie das Gefühl, dass sie keine andere Wahl hatte", gab ihre Pressesprecherin bekannt. Der Trennungsgrund ist noch nicht bekannt, Insider behaupten aber, ihr Mann sei untreu gewesen. Quellen aus dem Kreis der Schauspielerin berichteten, es gehe ihr gesundheitlich "nicht gut", was die "erbitterte" Trennung noch schwieriger mache.

Vor einigen Jahren soll Shannen noch erzählt haben, dass die Erkrankung das Paar enger zusammengeschweißt habe. Zum neunten Hochzeitstag im Oktober 2020 hatte der Serienstar ein Pärchenfoto von einem gemeinsamen Reitausflug geteilt und verkündet: "Du wirst immer mein Cowboy sein. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum."

