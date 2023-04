Im Dirndl: Greift Heidi Klum mit Coachella-Look daneben?

Hot or Not? Derzeit steht Heidi Klum (49) sowohl für Germany's next Topmodel als auch für America's Got Talent vor der Kamera. In beiden Shows zeigt das Supermodel immer wieder sein Händchen für Mode. Auch privat beweist die Blondine regelmäßig ihren Sinn für Fashion. Hin und wieder präsentiert sie sich auch in außergewöhnlicheren Looks – so auch jetzt. Doch mit ihrem Coachella-Outfit könnte Heidi etwas daneben gegriffen haben…

Auf Instagram teilt der ehemalige Victoria's Secret-Engel jetzt einige Aufnahmen von dem Outfit. In einem kurzen, hellblau-goldenen Dirndl zeigt sie sich in einem Video auf dem Festival – mit einem Saunahut auf dem Kopf. Zu dem Outfit kombiniert sie ein blaues Band, das sie sich um den Hals gebunden hatte und goldenen Schmuck. Passend zu dem schwarzen Gürtel wählte Heidi gleichfarbige Overknee-Stiefel und eine dunkle Sonnenbrille.

Erst vor wenigen Tagen teilte Heidi einen heißen Clip in den sozialen Medien. In einem goldenen Kleidchen mit riesigem Rückenausschnitt tanzte sie frech vor der Kamera. Dabei blitzte ihr funkelnder Tanga hervor. Am Ende des Videos streckt die Schönheit frech ihre Zunge raus und grinst in die Linse.

Instagram / heidiklum Yannik Zamboni, Bretman Rock und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im April 2023

