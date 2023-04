Renée Zellweger und Ant Anstead feiern zweijähriges Jubiläum

Die beiden sind immer noch happy miteinander! Renée Zellweger (53) und Ant Anstead (44) wurden 2021 erstmals miteinander in Verbindung gebracht. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set einer US-Serie. Im August machten die zwei ihre Beziehung dann offiziell. Doch die Schauspielerin und der Moderator gehen schon länger gemeinsam durchs Leben – Renée und Ant feiern jetzt ihren zweiten Jahrestag!

"Zwei Jahre voller Magie", schreibt der Moderator neben sein aktuellstes Instagram-Posting. In einem kurzen Video teilt der 44-Jährige drei niedliche Schnappschüsse von sich und seiner Renée: Wie sie Hand in Hand in den Sonnenuntergang spazieren oder wie sich die Oscarpreisträgerin und Ant eng in den Armen halten und küssen. Die Fans des Briten freuen sich sehr für die beiden: "Schönes Paar. Ihr seht beide so glücklich aus!", kommentiert ein User den Beitrag.

"Die zwei verbringen viel Zeit zu Hause. Es ist eine ganz normale Beziehung und beide sind langfristig gebunden", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber People. Gemeinsam mit den Kindern des Moderators würden sie ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts führen. "Ant ist sehr glücklich mit Renée. Er liebt sie wirklich", berichtete die Quelle damals.

Getty Images Ant Anstead, Moderator

Getty Images Renée Zellweger bei einer Veranstaltung in Beverly Hills, Februar 2020

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

