Magersucht: AWZ-Star Alexandra Fonsatti wog nur noch 47 Kilo

Alexandra Fonsatti gibt äußerst intime Einblicke in ihre Vergangenheit. Durch die deutsche Serie Alles was zählt ist sie einem größeren Publikum bekannt geworden – so auch im Netz. Mittlerweile nutzt sie ihre Reichweite, um wichtige Themen anzusprechen. So offenbarte sie zuletzt, dass sie magersüchtig gewesen war. Im Jahr 2018 habe sie ihren Tiefpunkt gehabt. Teilweise wog Alexandra unter 50 Kilogramm.

Im Promiflash-Interview blickt sie auf diese für sie schwere Situation zurück. "Zu meiner schlimmsten Zeit in der Magersucht wog ich gerade so 47 Kilogramm", erzählt die Schauspielerin. So habe Alexandra auch seelische Probleme bekommen und irgendwann realisiert, dass sie unterernährt sei. Das nun in die Öffentlichkeit zu tragen, sei ihr wichtig. "Weil mittlerweile so viele junge Menschen von der 'Social-Media-Welt' geblendet werden und sich dadurch selbst verlieren", führt sie aus.

"Ich möchte junge Menschen ermutigen und inspirieren, ihre eigenen Werte und Fähigkeiten zu erkennen und zum Glänzen zu bringen", erklärt die Influencerin im weiteren Gespräch mit Promiflash. Sie selbst hätte lieber schon vorher die Einsicht gehabt, dass man sich nicht ändern muss: "[Man muss] nicht jemand anderes sein."

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsatti, Schauspielerin bei "Alles was zählt"

