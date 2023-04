Sind "Let's Dance"-Star Ekat und Timon beide wieder Single?

Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) kämpfen gemeinsam bei Let's Dance um den Sieg – machen sie jetzt etwa auch in Sachen Liebe dasselbe durch? Die Profitänzerin ging in den vergangenen Monaten mit dem Unternehmer Hasan Kivran durchs Leben. Auch der Mentalist war in festen Händen – im Netz präsentierte er seinen Fans ab und an seine Liebste Sarah. Doch damit könnte jetzt Schluss sein: Haben Ekaterina und Timon jetzt etwa beinahe zeitgleich ihre Beziehungen beendet?

Wie Bild erfahren haben will, sollen sowohl Ekat als auch Timon wieder Single sein: Angeblich ging nicht nur die Beziehung der gebürtigen Russin, sondern auch die Liebe des Mentalisten in die Brüche. Genauere Informationen zu den Trennungen gibt es allerdings bislang noch nicht. Weder Ekat noch Timon äußerten sich bisher dazu.

Schon vor ein paar Wochen soll es ziemlichen Krach zwischen Ekat und ihrem Hasan gegeben haben. Der Grund: Es wurde gemunkelt, dass sich die Tänzerin und ihr Show-Partner Timon am Ende einer "Let's Dance"-Performance im Studio geküsst haben. Auch die Jurorin Motsi Mabuse (42) befeuerte die Flirt-Gerüchte um Ekat und Timon bereits während der Show...

Getty Images Ekat Leonova beim RTL Telethon 2021

Instagram / timonkrause Timon Krause und Sarah Fuchs

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin von "Let's Dance"

