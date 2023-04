Abgeschlossene Wetten: Ist James Norton der neue James Bond?

Wird er neue James Bond? Seit Jahrzehnten feiert die Filmreihe über den berühmten Geheimagenten große Erfolge. Zuletzt schlüpfte Daniel Craig (55) von 2006 bis 2021 in die Rolle des 007. Doch wer wird nun in Daniels Fußstapfen treten? Für den neuen Streifen, der bereits 2025 in die Kinos kommen soll, wurden bereits eine Reihe von Briten vorgeschlagen – der Schauspieler James Norton (37) soll dabei Favorit Nummer eins sein!

Das behauptet jetzt zumindest das britische Wettbüro Coral: "Wir haben eine starke Welle der Unterstützung für James Norton in unseren nächsten James-Bond-Wetten gesehen und als Ergebnis ist er der neue Favorit, um Daniel Craig als 007 zu ersetzen", erklärte ein Mitarbeiter des Wettbüros. Aaron Taylor-Johnson (32) und Henry Cavill (39) schaffen es im aktuellen Ranking auf Platz zwei und drei. Doch auch über den Bridgerton-Star Regé-Jean Page (34) würden sich die "James Bond"-Fans freuen.

Auch wenn noch nicht klar ist, wer der neue Bond wird, hat der Produzent Michael G. Wilson laut Deadline Vorstellungen! Neben gewissen Erfahrungen im Schauspielern ist ihm vor allem eins wichtig: "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir."

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images James Norton, Schauspieler

Getty Images James Norton, Schauspieler

