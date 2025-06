Wegen Diabetes: James Norton sorgte für Aufsehen bei GQ-Gala

Aufregende Szenen bei den GQ Men of the Year Awards im November letzten Jahres: Schauspieler James Norton (39), bekannt aus Serien wie "Happy Valley" und "McMafia", erlitt während einer Rede von Filmstar Jude Law (52) einen gesundheitlichen Notfall. Der 39-Jährige, der an Typ-1-Diabetes leidet, erlebte einen starken Blutzuckerabfall. Obwohl er sich auf ein kohlenhydratreiches Menü mit Insulin vorbereitet hatte, wurde ihm stattdessen laut Daily Mail eine leichte Vorspeise mit langen Pausen zwischen den Gängen serviert. In Panik wandte er sich an einen Kellner und bat um einen Orangensaft und etwas zu essen. Vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste, darunter Nicole Kidman (57), wurde ihm schließlich eine Schale dampfender Kartoffeln gereicht – während die Kameras weiterhin liefen.

Schauspieler James Norton berichtete im Podcast "Off Menu" über seine Erfahrungen mit Typ-1-Diabetes und die Herausforderungen, die mit der Krankheit verbunden sind. Seit seiner Diagnose im Alter von 22 Jahren muss er regelmäßig seinen Blutzuckerspiegel überwachen und sich Insulin spritzen. Um seinen Alltag zu erleichtern, nutzt er einen kontinuierlich messenden Glukosemonitor (CGM), der ihm hilft, plötzliche Blutzuckerabfälle frühzeitig zu erkennen. Dieses Gerät sendet Warnsignale direkt an sein Smartphone, sodass er rechtzeitig reagieren kann. Dank dieser Technologie konnte er nicht nur seine Lebensqualität verbessern, sondern auch seinen Schlaf und sein allgemeines Wohlbefinden steigern.

Nach seiner Trennung von der Schauspielerin Imogen Poots im letzten Jahr scheint der Bafta-Preisträger neue Kraft zu schöpfen. James hat verraten, dass er sich eine Familie wünscht und optimistisch in die Zukunft blickt. Der lebensfrohe Schauspieler beschreibt seinen Umgang mit Diabetes als eine Art "Mini-Superkraft", die ihn lehrt, mehr Mitgefühl für andere aufzubringen. Trotz privater und gesundheitlicher Herausforderungen widmet er sich weiterhin engagiert seinen Projekten und setzt sich selbstbewusst für Aufklärung rund um Diabetes ein. Aktuell bereitet er sich auf seine nächste Hauptrolle in der BBC-Produktion "King & Conqueror" vor. Fans dürfen gespannt sein, wie er diese mit seiner typischen Leidenschaft und Präzision verkörpern wird.

Getty Images James Norton, Schauspieler

Getty Images Imogen Poots und James Norton im April 2022 in New York City

