Blutige Hand bei Konzert: Taylor Swift gibt Entwarnung!

Taylor Swift (33) meldet sich mit einem Update. Die Sängerin ist zurzeit auf großer Tournee und spielt während ihrer "The Eras Tour" zahlreiche Konzerte in den USA. Am vergangenen Wochenende trat sie dreimal in Houston auf – doch der letzte Gig bereitete vielen Fans Sorge: Plötzlich klaffte an ihrer Hand eine große Wunde. Jetzt meldet sich Taylor aber persönlich und gibt Entwarnung.

Auf Instagram bedankte sich die "All Too Well"-Interpretin bei ihren Fans für die Shows. "P.S. für alle, die sich fragen, wie ich mich in die Hand geschnitten habe, es geht mir total gut und es war komplett meine Schuld – ich bin über den Saum meines Kleides gestolpert und im Dunkeln hinter der Bühne hingefallen, als ich mich schnell umziehen wollte. Ich habe meinen Sturz mit meiner Handfläche abgefangen", erklärte Tay und betonte, dass es ihr gut gehe und sich niemand Sorgen machen solle.

In dem Post schwelgte die 33-Jährige außerdem in Erinnerungen von den Auftritten und erzählte, wie viel Spaß sie dabei habe. "Ich liebe diese Tour so sehr wegen der Leidenschaft, mit der die Leute hier bei der Sache sind – ich kann Atlanta kaum erwarten", fügte Taylor hinzu.

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Arlington

