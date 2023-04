Kleider-Chaos: Taylor Swift singt Konzert-Fail einfach weg

Taylor Swift (33) meistert diese Hürde problemlos. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Musikern weltweit. Ihr aktuelle "The Eras Tour" ist ebenfalls ein absoluter Erfolg und begeistert die Fans weltweit. Doch bei ihrem letzten Konzert musste die US-Amerikanerin nicht nur performen, sondern auch mit ihrer offenbar unpraktischen Garderobe zurechtkommen. Doch Taylor meistert das Chaos um ihr Kleid, ohne sich etwas anmerken zu lassen.

Am vergangenen Donnerstag stand Taylor in Tampa im US-Bundesstaat Florida auf der Bühne. In einem lilafarbenen Glitzerfummel sang sie ihren Song "Anti Hero", als sie plötzlich Hilfe bei ihren Background-Sängern suchte. Ein Fan-Video auf Twitter zeigt, dass das Strumpfband unter dem Kleid der 33-Jährigen offenbar zu reißen drohte und ihr Team ihr half, es wieder festzumachen. Dass das für den Popstar offenbar kein Grund war, die Show zu unterbrechen, feiern die Fans im Netz. "Taylor ist ein absoluter Profi im Umgang mit ihrem kaputten Strumpfband währender der Show", lobt ein User in den Kommentaren.

Die kleine Panne ist aber nicht das erste Missgeschick während Taylors Tour. Noch beim selben Konzert sollte sie in eine Öffnung im Bühnenboden springen, damit es so aussieht, als springe sie ins Meer. Doch die "Shake It Off"-Interpretin verfehlte ihr Markierung und verpasste den Einsatz. Für ihre Fans war ihr kurzzeitig verwirrter Gesichtsausdruck wohl aber unbezahlbar.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei ihrem Eröffnungskonzert der "The Eras Tour" 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de