Das Liebesleben von Julianne Hough (31) ist momentan großes Thema in den Schlagzeilen! Seit Monaten bereits kursierten Gerüchte, dass es zwischen ihr und ihrem Mann Brooks Laich (36) gewaltig kriselt, seit wenigen Tagen ist es nun traurige Gewissheit: Drei Jahre nach der Hochzeit haben die zwei ihre Trennung bekannt gegeben. Juliannes Dancing With The Stars-Kollegin Carrie Ann Inaba (52) weiß ganz genau, wie es ist, wenn ein Liebes-Aus in den Medien thematisiert wird. Sie möchte die Schauspielerin in dieser schweren Zeit unterstützen.

"Ich will Julianne nur sagen, dass ich sie liebe und hinter ihr stehe. Wenn sie irgendwas braucht, bin ich da", betonte die Tanzshow-Jurorin im Interview mit Entertainment Tonight. Sie sei traurig, dass die Ehe zerbrochen sei, habe aber trotzdem Verständnis für Julianne. "Man muss seinem Herzen folgen, weil wir nur einmal leben. Und es ist so schwer, im Rampenlicht zu heiraten und sich dann zu trennen", erklärte der TV-Star.

Carrie selbst war zwar noch nie verheiratet, aber schon mehrfach verlobt. "Ich weiß, dass Beziehungen ihre Höhen und Tiefen haben – schau mich an: drei Verlobungen", witzelte sie. Der letzte Mann, der um ihre Hand angehalten hatte, war Schauspieler Robb Derringer. Aber nur wenigen Monate nach dem romantischen Antrag war zwischen den beiden schon wieder alles aus.

Getty Images Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli und Julianne Hough, "Dancing With The Stars"-Juroren 2015

Getty Images Carrie Ann Inaba, amerikanische TV-Persönlichkeit

Instagram / carrieanninaba Carrie Ann Inaba und Robb Derringer 2017



