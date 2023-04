Frischer Wind: Laura Lippmann ist das neue Gesicht bei GZSZ

Die GZSZ-Fans dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen! Bei der Daily herrscht ein reges Kommen und Gehen. Doch in den vergangenen Wochen gab es vor allem Grund zur Freude: Nachdem Niklas Osterloh (34), Nina Ensmann und Timur Ülker (33) ihre Verträge verlängerten, wurde bekannt gegeben, dass Lara Dandelion Seibert GZSZ ordentlich aufmischen wird. Nun gibt es weiteren Zuwachs: Ab Juni wird Laura Lippmann als Nicole Berger bei GZSZ zu sehen sein!

Das berichtet jetzt RTL: In Folge 7.783, die am 09.06.23 um 19:40 Uhr ausgestrahlt wird, ist die 33-Jährige erstmals zu sehen. So offenbarte Laura bereits in einem Interview, auf was sie sich besonders freut: "Auf die tollen neuen Kolleg:innen vor und hinter der Kamera und darauf, Nicole Bergers Geschichte zu erzählen." Viel über ihre neue Rolle verriet sie allerdings noch nicht – dennoch teaserte sie an: "Nicole wird sich schockverlieben!"

Mit Laura dürfen sich die Zuschauer auf eine erfahrene Schauspielerin freuen: "Vor GZSZ habe ich viel Theater gespielt und auch gedreht. Zum Beispiel war ich letztes Jahr im ZDF-Spielfilm 'Du sollst hören' zu sehen und auch unter anderem im Tatort Leipzig, 'Soko Wismar', In aller Freundschaft sowie 'Soko Leipzig'." Für ihre GZSZ-Rolle zog die Leipzigerin sogar um, wie sie ebenfalls verriet: "Aber das war okay für mich, weil ich Familie und Freund:innen in Potsdam und Berlin habe."

Instagram / laura_lippmann_actress Laura Lippmann, Schauspielerin

