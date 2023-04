Harte Ex-Agentin: Lara Dandelion Seibert ist neu bei GZSZ

Sie ist die Neue bei GZSZ. Die treuen Fans der beliebten Serie sind es gewohnt, dass die Darsteller kommen und gehen. Nun gab es aber erst mal Grund zur Freude, denn jetzt wurde offiziell bekannt, wer bleiben darf. So haben unter anderem Niklas Osterloh (34), Nina Ensmann und Timur Ülker (33) ihre Verträge verlängert. Und nun gibt es schon wieder Zuwachs: Ab Juni wird Lara Dandelion Seibert GZSZ ordentlich aufmischen.

Wie RTL bekannt gab, wird Lara in eine für GZSZ wohl ungewöhnliche Rolle schlüpfen. Sie spielt nämlich Zoe Vogt, eine Ex-Agentin, die mit allen Wassern gewaschen ist. Zoe soll ab Juni in dem Format zu sehen sein und sie kommt mit einem dunkeln Auftrag. Und ihre Zeit am Set konnte Darstellerin Lara wohl kaum erwarten: "Ich freue mich am meisten darauf, so viel spielen und am Set sein zu dürfen – und darauf, das zu machen, worauf ich Lust habe: mich und meine Rolle weiterzuentwickeln."

Vor der Kamera zu stehen, dürfte für Lara aber nichts Neues sein. Vor ihrem Engagement bei GZSZ sammelte sie schon Erfahrung als Model. Außerdem tanzte sie lange Ballett und schlüpfte auch dabei schon in verschiedene Rollen. "Ich habe eine Ausbildung zur Bühnendarstellerin in Hamburg abgeschlossen und währenddessen schon gemerkt, dass ich am liebsten zum Film und Fernsehen möchte", erklärt die 30-Jährige.

Anzeige

Instagram / laradandelion Lara Dandelion Seibert, GZSZ-Darstellerin

Anzeige

Instagram / laradandelion Lara Dandelion Seibert, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / laradandelion Lara Dandelion Seibert im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de