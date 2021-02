Kann Yannick jetzt erneut bei Vanessa punkten? Bei Alles was zählt gibt es zurzeit eine große Portion Wirrwarr in allen Herzensangelegenheiten – vor allem das Liebesdreieck zwischen dem charmanten Soldaten Yannick (Dominik Flade) und dem zerstrittenen Ehepaar Vanessa (Julia Augustin, 33) und Christoph (Lars Korten, 48) spitzt sich immer mehr zu. Zuletzt kam es sogar fast zu einer Prügelei zwischen den beiden Männern. In der aktuellen Folge heizt ein Zwischenfall die Rivalität der zwei noch weiter an...

Am Montagabend ließ das Verschwinden von Henry, dem kleinen Sohn von Vanessa und Christoph, die Zuschauer sowie die Charaktere des beliebten RTL-Formats den Atem anhalten. Besonders beim Papa des Knirpses lagen die Nerven blank, als er sein Kind nicht finden konnte – und so startete er mit seinen Schwiegereltern Simone und Richard eine verzweifelte Suche nach ihm. Letztendlich fand allerdings nicht er Henry, sondern ausgerechnet sein Nebenbuhler Yannick, bei dem der Kleine plötzlich vor der Tür stand. Nachdem Vater und Sohn dann wiedervereint waren, entschied sich Christoph, Vanessa – die gerade an der Nordsee ist – nichts von Henrys Verschwinden zu erzählen. Doch wird auch Yannick die Suchaktion geheimhalten? Immerhin könnte er dadurch vor seiner Traumfrau als Ritter in strahlender Rüstung dastehen.

Im Promiflash-Interview sprach der Yannick-Darsteller Dominik bereits über die Romanze zwischen Vanessa und seiner Serienfigur. Dabei sprach er auch darüber, ob sich die beiden weiter annähern werden. "Haben sie das nicht schon längst getan?", gab der Schauspieler auf die entsprechende Frage lachend zurück.

TVNOW / Julia Feldhagen Yannick (Dominik Flade), Christoph (Lars Korten) und Vanessa (Julia Augustin) in "Alles was zählt"

Instagram / julia.augustin_ Dominik Flade und Julia Augustin am Set von "Alles was zählt" in Köln im September 2020

Instagram / domflade Dominik Flade im Februar 2021

