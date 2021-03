Damit würde sich Dominik Flade also um den Finger wickeln lassen! Seit rund sechs Monaten ist der Beau in der RTL-Daily Alles was zählt als Soldat Yannick Ziegler zu sehen. Und der lässt in der Serie einige Frauenherzen höherschlagen. Vermutlich stehen bei Dominik privat die Single-Ladys ebenfalls Schlange. Für die gibt es nun gute Nachrichten: Der Schauspieler ist noch solo und verriet jetzt, worauf er bei der Partnersuche Wert legt.

"Mir ist bei einer Frau das Lachen und der Humor besonders wichtig. Ich finde es schön, wenn man zusammen Dinge unternehmen kann", erklärte er im Interview mit der Agentur PicturePuzzleMedien. In Sachen Dates sei er auch eher "oldschool" unterwegs. "Ich würde sie zum Essen ausführen, in ein schönes Restaurant mit tollem Ambiente und leckerem Essen", führte er weiter aus. Das sei für ihn schon mal ein guter Start, um sich besser kennenzulernen.

Und auch sonst bevorzugt Dominik wohl eher die klassische Flirt-Variante. Online-Dating habe er bisher noch nicht ausprobiert. Allerdings ist dieser Weg für ihn auch kein grundsätzliches No-Go. "Ich kenne viele Paare, die sich dadurch gefunden haben. Von daher finde ich das eine gute Sache", betonte er.

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Dominik Flade in seiner Rolle als Yannik Ziegler bei "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / domflade Dominik Flade, Schauspieler

Anzeige

Instagram / domflade AWZ-Star Dominik Flade

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de