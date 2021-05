Bekommen die Steinkamps etwa Konkurrenz? Eigentlich sind sie der Klan, der bei Alles was zählt im Mittelpunkt steht – doch seit einer Weile mischt noch eine weitere Familie die Vorabendserie ordentlich auf: Die Ziegler-Geschwister, also Ina (Franziska van der Heide, 29), Lucie (Julia Wiedemann) und Yannick (Dominik Flade). Dass sie das Zeug dazu haben, den Steinkamps den Rang abzulaufen, beweist das Trio nun mit einem coolen Foto im Netz.

Anscheinend spielen die drei nicht nur, dass sie sich gut verstehen, sondern sind auch hinter den Kulissen ein Herz und eine Seele. Zumindest erwecken Julia, Franziska und Dominik jetzt diesen Eindruck mit einem Foto von sich, das alle drei auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts gepostet haben. Total lässig posieren die AWZ-Stars hier mit Sonnenbrillen auf der Nase und blicken ganz cool in die Kameralinse. "The Ziegler-Squad", bringen es die Seriengeschwister in der Bildunterschrift auf den Punkt.

Nicht nur die Fans lieben den Ziegler-Trio-Schnappschuss und klicken auf das Herz – auch die Kollegen von Dominik, Julia und Franzi feiern die Aufnahme. So schreibt Igor Dolgatschew (37) alias Deniz Öztürk zu dem Foto: "Boom" – und untermalt das noch mit einem Sonnenbrillen-Emoji.

TVNOW / Julia Feldhagen Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

Instagram / domflade Dominik Flade und Franziska van der Heide am AWZ-Set im April 2021

ActionPress Igor Dolgatschew im August 2018

