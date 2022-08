AWZ-Star Dominik Flade zieht mit seiner Freundin zusammen

Dominik Flade wagt den nächsten Schritt mit seiner Freundin! Seit einem Jahr ist er mit Anna Karolin Berger zusammen, die wie er Schauspieler ist. Bei Alles was zählt stehen die beiden seit vergangenem Februar sogar als Yannick Ziegler und Olivia Portman gemeinsam vor der Kamera. Jetzt vertiefen sie ihre Beziehung aber auch privat noch mal: Dominik und Anna ziehen bald in eine gemeinsame Wohnung!

Das verkündete das Schauspielerpaar jetzt überglücklich im offiziellen "Alles was zählt“-Podcast. Und die Wohnung ist ein echter Glücksgriff: "Wir haben eine 3-Zimmer-Wohnung mit guten 70qm² in Köln. Mit einer schönen Dachterrasse", schwärmte Dominik von seinem zukünftigen Zuhause. Neben Wohnzimmer und Schlafzimmer wollen sie dort ein Castingzimmer einrichten, das mit allerlei Filmequipment ausgestattet werden soll. Besonders, dass Hunde erlaubt sind, kommt den Turteltauben aber sehr gelegen – sie wollen sich nämlich auch einen kuscheligen Vierbeiner zulegen.

Klingt also nach der perfekten Wohnung – nach der die beiden gar nicht lange gesucht haben! "Das ist die erste Wohnung, die wir uns angeguckt haben und die auch direkt geklappt hat", kann Anna ihr Glück immer noch kaum fassen. Die besten Voraussetzungen, um in eine gemeinsame Zukunft zu starten, sind also schon mal gegeben.

Instagram / domflade Anna Karolin Berger und Dominik Flade, Juli 2022

ActionPress Anna Karolin Berger und Dominik Flade, Juli 2022

Instagram / domflade Anna Karolin Berger und Dominik Flade, Schauspieler

