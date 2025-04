Dominik Flade feiert kleines Comeback bei "Alles was zählt"

Dominik Flade ist zurück bei Alles was zählt. Nachdem Fans der beliebten Vorabendserie im September 2024 seinen Ausstieg als Yannick Ziegler verkraften mussten, steht der Schauspieler überraschend wieder vor der Kamera. Sein Gastauftritt in der Serie wird ab dem 6. Juni 2025 ausgestrahlt. Gegenüber RTL verriet Dominik, dass Yannick trotz seiner Haftstrafe nach Essen zurückkehrt, um mit seiner Verlobten Isabelle (Ania Niedieck, 41) etwas zu klären. Was genau zwischen den beiden passieren wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Nach Dominiks Ausstieg aus der Serie war zunächst unklar, ob ein Comeback überhaupt infrage kommen würde. Doch da sein Charakter nicht den Serientod erlitt, sondern wegen des Mordes an Isabelles Stalker Casper im Gefängnis landete, blieb die Möglichkeit weiterhin bestehen. In dem Interview mit RTL beschrieb Dominik seine Rückkehr als Schauspieler besonders herzlich: "Alle waren so nett zu mir und haben mich mit offenen Armen empfangen. Es fühlt sich einfach wie ein Homecoming an." Zwar hüllt sich der Sender noch in Schweigen über die genauen Details seines Gastauftritts, doch die Fans können sich auf spannende Momente freuen.

Abseits der Kamera ist Dominik für seine Bodenständigkeit und Familiennähe bekannt. In Interviews betonte er immer wieder, wie sehr ihm die Arbeit als Schauspieler Freude bereitet, er jedoch genauso gerne Zeit mit seiner Familie verbringt. Der Entschluss, "Alles was zählt" im vergangenen Jahr zu verlassen, war für ihn nicht leicht, doch es ermöglichte ihm, sich neuen Projekten und persönlichen Interessen zu widmen. Sein Comeback – auch wenn es vorübergehend ist – zeigt, wie sehr ihm die Serie und ihre Darsteller am Herzen liegen – ein echtes Highlight für ihn und seine Fans.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihren "Alles was zählt"-Kollegen Dominik Flade, Jörg Rohde und Amrei Haardt

ActionPress Julia Wiedemann, Stefan Bockelmann und Dominik Flade, "Alles was zählt"-Stars

