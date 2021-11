Dominik Flade macht seine Beziehung öffentlich! Der Schauspieler dürfte einem großen TV-Publikum vor allem durch seine Rolle des Yannick Ziegler in der RTL-Daily Alles was zählt bekannt sein. Darin bandelt der charmante Rettungssanitäter gerade mit Isabelle (Ania Niedieck, 38) an – aber wie steht es eigentlich in Sachen Liebe bei dem Seriendarsteller selbst aus? Ist er vergeben oder single? Wie er nun enthüllt, ist er tatsächlich frisch verliebt und seine Herzdame ist keine Unbekannte...

Der TV-Star datet die "Verbotene Liebe – Next Generation"-Bekanntheit Anna Karolin Berger. Gegenüber PicturePuzzleMedien berichtet er nun, wie die Lovestory überhaupt begann: "Wir haben uns vor einiger Zeit auf der Schauspielschule in Hamburg kennengelernt, das Ganze aber nicht weiterverfolgt." In Köln haben sich ihre Wege später aber glücklicherweise gekreuzt und dann hat es ordentlich gefunkt. "Erst haben wir über Instagram geschrieben, uns dann verabredet und direkt gemerkt, dass es passt. Sozusagen Liebe auf den zweiten Blick", verrät Dominik.

Die beiden Turteltauben dürfen übrigens seit Kurzem ihr Glück nicht nur im Privaten genießen, sondern auch bei der Arbeit. Der 29-Jährige und Anna stehen nämlich nun gemeinsam bei "Alles was zählt" vor der Kamera. Ab dem 14. Januar 2022 ist die gebürtige Hessin dort als ehrgeizige Assistenten Olivia Portman zu sehen. Sie ist die rechte Hand von Caroline Albrecht (Sina-Valeska Jung, 42).

Getty Images Dominik Flade in den MMC-Studios in Köln im Juni 2021

RTL Dominik Flade und Anna Karolin Berger, Schauspieler

Instagram / domflade AWZ-Star Dominik Flade

